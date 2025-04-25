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Reuters: США запропонували мирний план із відмовою України від НАТО та частковим визнанням окупації

25 квітня 2025, 17:23

Reuters: США запропонували мирний план із відмовою України від НАТО та частковим визнанням окупації

Reuters: США запропонували мирний план із відмовою України від НАТО та частковим визнанням окупації

Агентство Reuters опублікувало деталі проєкта угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня в Парижі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. За даними джерел, документ було передано європейським дипломатам як фінальну пропозицію від Вашингтона, направлену обом сторонам конфлікту — Україні та Росії.

Серед ключових положень угоди:

  • Україні пропонується відмовитись від прагнення до вступу до НАТО, зберігши можливість рухатися у бік Європейського Союзу.
  • Припинення вогню та негайний старт технічних переговорів за участю міжнародних гарантів, включаючи групу європейських та інших країн.
  • США визнають контроль Росії над Кримом де-юре, а також де-факто над Луганською, частиною Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
  • Натомість Україна відновлює контроль над частиною Харківської області, Запорізькою АЕС (за міжнародного адміністрування), Каховською дамбою, а також отримує доступ до Дніпра та контроль над Кінбурнською косою.
  • США та Україна підпишуть угоду про економічне співробітництво, зокрема у сфері корисних копалин. Україна має бути фінансово компенсована та відновлена.
  • Санкції проти Росії, запроваджені з 2014 року, підлягають скасуванню. В угоді також закладено майбутнє американо-російське співробітництво в енергетиці та промисловості.

Україна вже відреагувала на проєкт: МЗС озвучило три непорушні позиції:

  1. Жодного визнання Криму чи інших українських територій частиною РФ.
  2. Жодних обмежень на Збройні сили України, оборонну промисловість чи військову допомогу.
  3. Жодна третя держава не має права блокувати прагнення України до членства в НАТО та ЄС.

Крим залишиться з Росією, заявив раніше президент США Дональд Трамп. Він може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним після свого візиту до Близького Сходу.

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