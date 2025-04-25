Reuters: США запропонували мирний план із відмовою України від НАТО та частковим визнанням окупації

Агентство Reuters опублікувало деталі проєкта угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня в Парижі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. За даними джерел, документ було передано європейським дипломатам як фінальну пропозицію від Вашингтона, направлену обом сторонам конфлікту — Україні та Росії.
Серед ключових положень угоди:
- Україні пропонується відмовитись від прагнення до вступу до НАТО, зберігши можливість рухатися у бік Європейського Союзу.
- Припинення вогню та негайний старт технічних переговорів за участю міжнародних гарантів, включаючи групу європейських та інших країн.
- США визнають контроль Росії над Кримом де-юре, а також де-факто над Луганською, частиною Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
- Натомість Україна відновлює контроль над частиною Харківської області, Запорізькою АЕС (за міжнародного адміністрування), Каховською дамбою, а також отримує доступ до Дніпра та контроль над Кінбурнською косою.
- США та Україна підпишуть угоду про економічне співробітництво, зокрема у сфері корисних копалин. Україна має бути фінансово компенсована та відновлена.
- Санкції проти Росії, запроваджені з 2014 року, підлягають скасуванню. В угоді також закладено майбутнє американо-російське співробітництво в енергетиці та промисловості.
Україна вже відреагувала на проєкт: МЗС озвучило три непорушні позиції:
- Жодного визнання Криму чи інших українських територій частиною РФ.
- Жодних обмежень на Збройні сили України, оборонну промисловість чи військову допомогу.
- Жодна третя держава не має права блокувати прагнення України до членства в НАТО та ЄС.
Крим залишиться з Росією, заявив раніше президент США Дональд Трамп. Він може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним після свого візиту до Близького Сходу.