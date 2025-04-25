Україна та ЄС запропонували свій план миру: Reuters показав «контрпропозиції» Києва та Європи

Агентство Reuters опублікувало ще один документ із пропозиціями щодо завершення війни — цього разу від України та країн ЄС передали його 24 квітня на переговорах у Лондоні У документі викладено принципи майбутньої мирної угоди.

Головна з пропозицій:

— Повне припинення вогню на землі, у повітрі та на морі. Технічна реалізація — за участю США та країн Європи.

— Обмін полоненими за принципом усіх на всіх, обов'язкове повернення всіх депортованих українських дітей.

— Безпека України:

• надійні гарантії, включаючи США (за аналогією до статті 5 НАТО)

• відсутність обмежень на ЗСУ та іноземних союзників на українській території

• Україна продовжує шлях до вступу до ЄС

— Територіальні питання:

• обговорення лише після припинення вогню

• переговори стартують із поточної лінії фронту

• повернення контролю над ЗАЕС та Каховською дамбою — за участю США

• вільне судноплавство по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

— Економіка:

• реалізація угоди щодо корисних копалин між США та Україною

• повне відновлення України та компенсації коштом заморожених російських активів

• санкції проти Росії можуть бути зняті поетапно після досягнення стійкого миру, з можливістю автоматичного повернення у разі порушення умов угоди.



Раніше Reuters опублікувало деталі проєкту угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня в Парижі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.