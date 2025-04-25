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Росія з початку року втратила понад 1000 танків. Скільки машин ЗСУ знищили на Донбасі та Харківщині

25 квітня 2025, 19:08

Росія з початку року втратила понад 1000 танків. Скільки машин ЗСУ знищили на Донбасі та Харківщині

Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця» Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця»

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, по всьому фронту з початку 2025 року Росія втратила понад 1000 танків у війні з Україною. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, втрати окупантів становлять 1031 танк.

«В операційній зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» з 1 січня по сьогоднішній день, 25 квітня, втрати російської армії складають 885 танків», – розповів Волошин.

Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, втрати за кожен місяць цього року наступні:

  • за січень – 178 танків;
  • за лютий – 294 танки;
  • за березень – 234 танки;
  • за квітень – з 31.03 до 07.04 – 65 танків, з 07.04 до 14.04 – 46 танків, з 14.04 до 21.04 – 47 танків.

Нагадаємо, що росіяни хочуть зробити суцільну лінію фронту по трасі «Мирноград-Костянтинівка».

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