Росія з початку року втратила понад 1000 танків. Скільки машин ЗСУ знищили на Донбасі та Харківщині

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, по всьому фронту з початку 2025 року Росія втратила понад 1000 танків у війні з Україною. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.
За його словами, втрати окупантів становлять 1031 танк.
«В операційній зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» з 1 січня по сьогоднішній день, 25 квітня, втрати російської армії складають 885 танків», – розповів Волошин.
Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, втрати за кожен місяць цього року наступні:
Нагадаємо, що росіяни хочуть зробити суцільну лінію фронту по трасі «Мирноград-Костянтинівка».