У Кремлі заявили, що обговорювали зі США поновлення прямих переговорів України та РФ

Під час зустрічі глави Кремля Володимира Путіна та спецпосланника президента США Стіва Віткоффа 25 квітня обговорювалася тема можливості поновлення прямих переговорів Москви та Києва. Про це пишуть російські ЗМІ.



«Я згадав дуже важливий момент, який стосується теми, що обговорювалася, про можливість поновлення прямих переговорів між Росією та Україною», — сказав помічник Путіна Юрій Ушаков журналістам у п'ятницю.



Так він відповів на запитання ЗМІ щодо тематики бесіди.



За його словами, тригодинна бесіда мала «конструктивний та корисний характер».



Раніше у п'ятницю Віткофф зустрівся в Москві з главою російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торгівельно-інвестиційної співпраці Кирилом Дмитрієвим.



Агентство Reuters опублікувало деталі проєкту угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня у Парижі спеціальним посланцем США. Потім Reuters опублікувало ще один документ із пропозиціями щодо завершення війни — цього разу від України та країн ЄС. Його передали США 24 квітня на переговорах у Лондоні. У документі викладено принципи майбутньої мирної угоди.