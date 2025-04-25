Зеленський погодився з Трампом: зброї на Крим не вистачає, але здачі не буде

Україна не має достатньої кількості зброї для повернення окупованого Криму збройним шляхом. Однак, як заявив президент України Володимир Зеленський, існують інші способи тиску на Росію, які можуть бути використані для обговорення територіальних питань, але тільки після безумовного припинення вогню.



«Це правда, те, що каже президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї. Саме зброї не людей. Тому що наші люди – це головне, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, — це неправда, я так вважаю», — сказав Зеленський журналістам 25 квітня.



Він підкреслив, що Україна не відмовляється від боротьби за Крим, але визнає, що за нинішніх умов збройного ресурсу недостатньо: «Тому я згоден з президентом Трампом, що Україна не має достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим».



При цьому глава держави наголосив на наявності інших можливих інструментів впливу на Росію: санкцій, економічного та дипломатичного тиску.



«Щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню», — додав він.



Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та у будь-який час — за умови, що з боку Росії пролунає реальний сигнал про готовність припинити війну.



«Такий сигнал — це повне безумовне припинення вогню», — уточнив президент.



Коментуючи недавню заяву президента США Дональда Трампа про те, що Крим має залишитися російським, Зеленський нагадав про незмінну позицію української держави щодо цього питання.



«Наша позиція — вона незмінна: лише український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: всі тимчасово окуповані території — вони тимчасово окуповані, вони належать Україні, українському народу. Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території», — наголосив він.



Президент також нагадав, що ця позиція підтримується на міжнародному рівні:



«У цьому навіть ті країни, які постійно балансують щодо між нами та Росією, навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим».



Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналу Time заявив, що, на його думку, Україна «ніколи не мала порушувати питання вступу до НАТО», а Крим має залишитися під контролем Росії.