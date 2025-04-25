Зеленський: Україні потрібні Patriot, розвідка та кіберзахист замість військ США

Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими ж сильними, як Ізраїль, і розраховує на отримання додаткових систем ППО Patriot. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.



«Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від США. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як в Ізраїлі», — сказав Зеленський.



Президент наголосив, що Україна працює над створенням інфраструктури гарантій безпеки спільно з європейськими партнерами та США. Київ очікує на підтримку у вигляді військового контингенту, а також участі американської сторони.



«Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки», — зазначив Зеленський.



Він уточнив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість американської підтримки без безпосередньої присутності військ на українській території.



«Я знаю, що не дуже позитивно на це дивляться США, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, ми говоримо насамперед про системи протиповітряної оборони "Петріот"», — підкреслив президент.



Зеленський додав, що гарантії безпеки мають охоплювати сушу, повітря та море. За його словами, міністр оборони України вже передав відповідні розробки колезі в Лондоні, і робота з військової частини інфраструктури триває.



Під час робочої зустрічі у Лондоні українська сторона запропонувала свої відповіді на пропозиції США щодо контингенту та формату захисту, аналогічних п'ятій статті статуту НАТО.



«Були американські пропозиції чи бачення, на це група у Лондоні, яка складалася з наших колег із Європи та США, запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді», — повідомив Зеленський.



Він наголосив, що вступ України до НАТО залежить насамперед від союзників, а не від бажань Росії. Наразі Київ наполягає на необхідності надійних гарантій безпеки.



Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, який передбачає в країнах НАТО п'ята поправка», — додав Зеленський.



Україна очікує на офіційну реакцію на свої пропозиції.

Раніше агентство Reuters опублікувало деталі проєкту угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня в Парижі спеціальним посланцем США. Потім Reuters опублікувало ще один документ із пропозиціями щодо завершення війни — цього разу від України та країн ЄС. Його передали США 24 квітня на переговорах у Лондоні. У документі викладено принципи майбутньої мирної угоди.