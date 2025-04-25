Зеленський анонсував нові дипломатичні зустрічі заради припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих дипломатичних зустрічей, які мають на меті домогтися припинення вогню.



«Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які мають наблизити тишу для України. Потрібне безперечне припинення вогню. Потрібний реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію — будь-яку, яка дійсно може спрацювати та гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім гідний мир та гарантії безпеки», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 квітня.

Він наголосив, що дипломатичні зусилля мають дати результат: «Дипломатія має спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною та нарешті спрацювала».

Раніше він заявив, що Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими ж сильними, як в Ізраїлю, і розраховує на отримання додаткових систем ППО Patriot.

Агентство Reuters опублікувало деталі проєкту угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня у Парижі спеціальним посланцем США. Потім Reuters опублікувало ще один документ із пропозиціями щодо завершення війни — цього разу від України та країн ЄС. Його передали США 24 квітня на переговорах у Лондоні. У документі викладено принципи майбутньої мирної угоди.