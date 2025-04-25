Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині

Політика



Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна затримує підписання важливої угоди про співпрацю у сфері рідкісноземельних елементів. Він закликав Київ до негайного укладання договору.



В інтерв'ю американському виданню Time він також заявив, що Крим залишиться з Росією. За його словами, президент України Володимир Зеленський "це розуміє".



Агентство Reuters опублікувало деталі проєкту угоди щодо припинення війни, представленої 17 квітня у Парижі спеціальним посланцем США. Потім Reuters опублікувало ще один документ із пропозиціями щодо завершення війни — цього разу від України та країн ЄС. Його передали США 24 квітня на переговорах у Лондоні. У документі викладено принципи майбутньої мирної угоди.



Суспільство



Окупаційна влада Маріуполя опублікувала черговий список адрес, за якими житло визнали «безхазяйним». Новий список складається із 446 адрес.



Син заступниці голови ЦРУ Майкл Глос загинув в Україні як солдат російської армії.



Бойові дії



У Павлограді через атаку РФ постраждало 14 людей, серед них троє дітей: 6, 15 і 17 років. П'ятеро постраждалих залишаються у лікарні, з них троє – у тяжкому стані. Авіація РФ скинула три авіабомби на Костянтинівку, пошкоджено адміністративні будівлі, установу охорони здоров'я та торговий павільйон. Окупанти скинули на селище Ярова Лиманської громади авіабомби ФАБ-250 з УМПК, загинули двоє людей, одна поранена, пошкоджено близько 10 будинків.



Росія після тижневої паузи відновила наступ на Часів Яр, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



Війська Росії окупували село Калинове на Донеччині, повідомили аналітики DeepState. Також росіяни просунулися поблизу сіл Березівка та Тарасівка на Донеччині.