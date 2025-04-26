Росія продовжує атакувати Донецьку область: нові загиблі та поранені

За 25 квітня російські військові вбили 2 мешканців Донеччини — у селі Ярова. Там же одна людина постраждала. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень — у Закітному, Олексієво-Дружківці та Мирнограді.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинув 3161 мирний житель, 6982 отримали поранення.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила загибель щонайменше 151 мирного жителя та поранення ще 697 людей з 1 по 24 квітня 2025 року внаслідок російських обстрілів.