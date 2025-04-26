Церемонія прощання з Папою Римським у Ватикані: можлива зустріч Зеленського та Трампа

Сьогодні, 26 квітня, відбудеться похорон Папи Римського Франциска.



Як повідомлялося, 21 квітня у Ватикані оголосили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска. 23 квітня його тіло перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке тривало три дні.



Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму, де разом із першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візьмуть участь у церемонії прощання з Папою Римським. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.



Також на церемонію прощання до Риму вирушили європейські лідери та президент США Дональд Трамп. Не виключена можливість їхньої зустрічі — напередодні це підтвердили Трамп та Зеленський.



25 квітня Володимир Зеленський повідомив про підготовку важливих дипломатичних зустрічей, які мають на меті домогтися припинення вогню.