Російські обстріли Дніпропетровщини: загинув чоловік, поранені жінки та дитина

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області 26 квітня загинула одна людина і ще шестеро отримали поранення. Про це повідомила місцева влада.

Як уточнив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Кам'янському під час удару по багатоповерховому будинку загинув чоловік, а чотири жінки, серед яких 11-річна дівчинка, отримали поранення.

Ще двоє чоловіків постраждали внаслідок обстрілу Дніпровського району.

Раніше батько та маленька дочка, переселенці з Добропільського району Донецької області, загинули під час атаки російських дронів у Павлограді Дніпропетровської області.