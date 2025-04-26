Пасажири мікроавтобуса постраждали під час атаки дрона під Покровськом

Четверо поранених, серед яких неповнолітній: розпочато розслідування обстрілу Покровського району на Донеччині.



Вранці 26 квітня російські війська завдали удару по території Шаховської громади. FPV-дрон окупантів атакував автомобільну дорогу в районі села Никонорівка у момент, коли нею рухався мікроавтобус.



Внаслідок атаки поранення отримали четверо цивільних, які перебували в салоні. Серед постраждалих — 16-річний юнак. У всіх діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Потерпілим надано медичну допомогу.



«Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)», — повідомили у прокуратурі.

23 квітня армія РФ дроном-камікадзе вдарила по місту Марганець Дніпропетровської області. Росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які їхали на роботу.