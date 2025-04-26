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У Донецькій області РФ скинула 28 авіабомб на будинки мирних жителів

26 квітня 2025, 10:41

У Донецькій області РФ скинула 28 авіабомб на будинки мирних жителів

У Донецькій області РФ скинула 28 авіабомб на будинки мирних жителів

Минулої доби війська РФ 3 376 разів обстріляли лінію фронту та житловий сектор у Донецькій області. Безпосередньо по цивільних окупант направив 28 авіабомб, повідомили в поліції Донеччини.

У Покровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено промислові будівлі у Добропіллі, господарську будівлю у Білицькому, будинок у Криворіжжі, багатоповерхівку та адміністративну будівлю у Покровську.

У Шаховській громаді пошкоджено сім одиниць техніки. У Нововодяному Білозерській громаді постраждали склад та два автомобілі.

У Сергіївці Удаченської громади зруйновано адміністративну будівлю, магазин та господарські споруди.

У Краматорському районі у Лимані пошкоджено три будинки. У Яровій загинули двоє людей, одна людина поранена, зруйновано дев'ять будинків. У Закітному поранено одну людину, пошкоджено один будинок. В Олексієво-Дружківці поранено двох людей, один будинок зруйновано і п'ять пошкоджено.

В Іллінівці, Довгій Балці та Зорі зафіксовано пошкодження 31 об'єкта.

У Костянтинівці зруйновано п'ять адміністративних будівель, торговий павільйон, підприємство, багатоповерховий будинок та два приватні будинки.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Крім того, вранці 26 квітня FPV-дрон окупантів атакував автомобільну дорогу в районі села Никонорівка в момент, коли нею рухався мікроавтобус.

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