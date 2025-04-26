Сили оборони України збили 66 російських «Шахедів» за ніч

У ніч проти 26 квітня українські захисники збили 66 ударних БпЛА типу Shahed («Шахед»), повідомили Повітряні сили.



«У ніч на 26 квітня (з 22:00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П і 114-ма ударними БпЛА (включаючи безпілотники-імітатори різних типів) з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько», — сказано в повідомленні.



Українська авіація, підрозділи ППО, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони відбили атаку.



Також повідомляється, що 31 російського безпілотника-імітатора було локаційно втрачено без негативних наслідків.



Внаслідок атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Вранці 26 квітня російські війська завдали удару по території Шаховської громади. FPV-дрон окупантів атакував автомобільну дорогу в районі села Никонорівка в момент, коли нею рухався мікроавтобус.