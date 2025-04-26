Трамп і Зеленський сьогодні поговорять у Римі

Президенти США та України — Дональд Трамп та Володимир Зеленський — домовилися «провести додаткові переговори» після церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Про це пише Sky News із посиланням на джерела.



Раніше прессекретар Зеленського повідомив журналістів про зустріч президентів у Римі, де об 11 годині за київським часом розпочалася церемонія прощання з Папою Римським.

На церемонію прощання з'їхалися дипломатичні місії та лідери країн з усього світу.