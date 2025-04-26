У Росії підірвали автомобіль з інженерами, які працювали над створенням військової техніки

У Росії загинув керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу та ключовий розробник систем РЕБ «Красуха» Євген Ритніков. Російські ЗМІ повідомляють, що його автомобіль підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою неподалік кордону з Україною.



За даними ЗМІ, Ритніков загинув у ніч із 17 на 18 квітня. Вибуховий пристрій під дном авто спрацював у той момент, коли чоловік разом зі своїм колегою сідав у салон. Попередньо вибуховий пристрій був начинений елементами, що уражають, тому обидва загинули на місці.



РЕБ «Красуха» — це російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначений для придушення та нейтралізації роботи радіолокаційних систем, систем наведення та розвідки противника. За різними оцінками може діяти на відстані до 300 кілометрів.



«Красуха» ускладнює противнику ведення розвідки та завдання точних ударів, особливо з використанням високоточної зброї та авіації.

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