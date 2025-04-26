У Кремлі визнали, що війська КНДР беруть участь у боях в Курській області

У Кремлі заявили, що російські війська повністю відновили контроль над Курською областю. Відповідну доповідь зачитали голові Кремля Володимиру Путіну.



Водночас Міноборони РФ визнало участь північнокорейських військових у протистоянні з ЗСУ у Курській області. Також це визнав Путін, який висловив подяку військовим КНДР.



«Бійці КНДР показали високий професіоналізм при звільненні Курської області від ЗСУ», — заявив голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.



У Генштабі ЗСУ вранці 26 квітня заявили, що Сили оборони України продовжують стримувати армію РФ на Курському напрямку.



«Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 коригованих авіаційних бомб (КАБ), здійснив 370 обстрілів, з яких 9 — із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників», — вказано у повідомленні Генштабу.

Раніше 6-й полк Рейнджер Сил спеціальних операцій ЗСУ провів спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї в Курській області.



За оцінками розвідувальних служб США, Південної Кореї та України, у Курській області Росії знаходяться від 10 000 до 12 000 північнокорейських військовослужбовців. За даними південнокорейської розвідки, до січня 2025 року в Курській області загинуло близько 300 північнокорейських військовослужбовців, а загальна кількість поранених і загиблих становить приблизно 3000 осіб.