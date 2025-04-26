Війська РФ атакували Костянтинівку та Новоекономічне: є жертви

Через обстріл російськими військами на Донеччині 26 квітня загинули троє мирних жителів, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Троє людей загинуло та семеро поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини», — написав він у Телеграм-каналі в суботу.

За його словами, на Костянтинівку окупанти скинули 8 авіабомб. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро було поранено. Пошкоджено 20 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адміністративну будівлю, шість складів, легковий автомобіль, мікроавтобус та три вантажівки.

Також Філашкін повідомив, що у Новоекономічному Гродівської громади окупанти атакували два цивільні автомобілі за допомогою FPV-дронів: водій одного автомобіля загинув, водій другого отримав поранення. Ще одна людина постраждала у Сіверську.