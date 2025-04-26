Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Кремля про завершення боїв на Курщині

Повідомлення представників Кремля про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності, заявили у Генеральному штабі ЗСУ. Минулої доби українські сили відбили п'ять штурмових атак військ РФ, загрози оточення немає.



«Оборонна операція Сил оборони України у певних районах Курської області триває, — йдеться у повідомленні Генштабу.



Зазначається, що оперативна ситуація залишається складною, проте «наші підрозділи продовжують утримувати певні позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективної вогневої поразки з усіх видів зброї, у тому числі застосовують тактику активної оборони».



У Генштабі уточнили, що з початку доби в операційній зоні угруповання військ «Курськ» відбито п'ять штурмових дій супротивника, ще одне бойове зіткнення продовжується. Загроза оточення українських підрозділів відсутня.



«Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у певних районах Білгородської області РФ також продовжуються», — додали в Генштабі.



Раніше Міноборони РФ визнало участь північнокорейських військових у протистоянні з ЗСУ у Курській області.