«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади

Мешканці Центрального району окупованого Маріуполя звернулися з вимогою збудувати їм компенсаційне житло та направили заяву до прокуратури.

«Ми, мешканці будинку на проспекті Леніна, 121 (колишній проспект Миру), хочемо повернутися до свого будинку, свого району. Допоможіть! Збудуйте нам компенсаційний будинок», — йдеться у колективному зверненні.

Раніше ми писали, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖИ».

Жителі різних районів і кварталів Маріуполя вже неодноразово зверталися до російської влади з проханням допомогти їм відновити будинки, знищені російською армією або надати нові замість знищених.

Тим часом окупаційна влада Маріуполя опублікувала черговий список адрес, за якими житло визнали «безхазяйним». Новий список складається із 446 адрес.