Четверо загиблих та 17 поранених внаслідок атак армії РФ за добу в Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 26 квітня, вбили чотирьох цивільних у Донецькій області. Крім того, 17 людей постраждали. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 26 квітня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Костянтинівці, по 1 у Новоекономічному та Зорі», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 17 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3165 осіб, отримали поранення — 6999 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 25 квітня російські військові вбили 2 мешканців Донеччини у селі Ярова.