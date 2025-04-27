Вночі росіяни обстріляли дронами район залізничного вокзалу у Слов`янську

Російські окупаційні війська вночі масовано ударили по Слов'янську Донецької області. Внаслідок ударів постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«У Слов'янську знову недобрий ранок. Вночі місто зазнало ворожих обстрілів», — зазначив він.



За словами Ляха, росіяни для атаки використали БПЛА Герань-2». Під удар потрапив район залізничного вокзалу.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 26 квітня, вбили чотирьох цивільних у Донецькій області. Крім того, 17 людей постраждали.