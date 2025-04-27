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Нічна «шахедна» атака: ППО збила 57 дронів із 149

27 квітня 2025, 09:27

Нічна «шахедна» атака: ППО збила 57 дронів із 149

ППО збила 57 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 57 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські військові запустили по території України 149 БПЛА в ніч проти 27 квітня. Українська протиповітряна оборона збила 57 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 27 квітня 2025 року (з 21:00 26 квітня) противник атакував 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.

Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряних сил збили 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Крім того, 67 безпілотників-імітаторів — локально втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 26 квітня, вбили чотирьох цивільних у Донецькій області. Крім того, 17 людей постраждали.

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