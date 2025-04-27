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Армія РФ атакувала Донеччину за добу понад 30 разів: пошкоджено будинки

27 квітня 2025, 10:46

Армія РФ атакувала Донеччину за добу понад 30 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 26 квітня, російські військові атакували низку населених об'єктів Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лінії електропередач та інші. Крім того, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар російських військ потрапили три райони:

Покровський район. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено адмінбудівлю, спортивний об'єкт і господарчу споруду. У Родинському пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 4 поранені.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, ще 2 у Дробишевому і 3 у Зарічному. У Слов'янську пошкоджено промзону. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці 2 людини загинули і 7 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 6 складів, лінію електропередач, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 8 будинків.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі масовано ударили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок ударів постраждалих та загиблих немає.

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