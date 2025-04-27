РФ завдала дев`ять ударів по Донеччині: парамедики надали допомогу людям

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: скринштот з відео

Російські окупанти 26 квітня нанесли дев'ять авіаційних ударів бомбами КАБ-250 та БПЛА по Костянтинівці. На місцях влучень працювали одразу кілька груп парамедиків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років. Поранено семеро людей: дві жінки — у віці 52 та 60 років та п'ятеро чоловіків у віці 50, 53, 56, 56 та 64 років», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, зруйновано 34 цивільні об'єкти: 2 багатоквартирні та 20 приватних будинків, адмінбудівлю, нежитлові приміщення, транспортні засоби.



Раніше ми писали, що через обстріл російськими військами на Донеччині 26 квітня загинули троє мирних жителів, ще семеро отримали поранення.