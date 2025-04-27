Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: прокуратура

Костянтинівка вранці, 27 квітня, потрапила під російський обстріл. Відомо, що троє цивільних загинули, ще четверо поранено. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Під атаку потрапив приватний сектор міста.



«27 квітня 2025 року, о 10:48, окупанти завдали 3 авіаударів по Костянтинівці. Вкотре ворог скинув на населений пункт «ФАБ-250» із модулем УМПК. Загинула подружня пара у віці 47 та 48 років та 78-річний пенсіонер», — йдеться у повідомленні.





Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 та 73-річних жінок та двоє чоловіків 77 та 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забиття. У деяких постраждалих стан оцінюється як середній тяжкості.



Крім того, пошкоджено 21 будинок та легкові автомобілі.



Раніше ми писали, що окупанти 26 квітня завдали дев'яти авіаційних ударів бомбами КАБ-250 та БПЛА по Костянтинівці. На місцях влучень працювали одразу кілька груп парамедиків.