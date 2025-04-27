На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли

На тимчасово захопленій частині Луганської області на блокпостах окупанти перевіряють у мешканців завантажені на телефон файли. Про це повідомили активісти руху «Жовта стрічка».



Силовики переглядають файлові сховища на смартфонах поблизу Старобільська, Сватового, Перевальська та Алчевська.



Активісти закликали мешканців регулярно перевіряти та «чистити» папки «Завантаження», «Файли» (Downloads, Files).



«Це важливо, тому що іноді просто відкривши якийсь файл (наприклад, програму підготовки до НМТ), ми вже автоматично завантажуємо його на пристрій. Це варто контролювати та чистити», — порекомендували мешканцям.



Раніше ми писали, що в окупованому селі Фащівка, що на Луганщині, зафіксовано ознаки дії руху опору. Як повідомляє Жовта Стрічка, у населеному пункті з'явилися зав'язані жовті стрічки — традиційний символ присутності українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.