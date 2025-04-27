Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Сили оборони ліквідували командира батальйону бригади спецназу «АХМАТ»

27 квітня 2025, 16:34

Сили оборони ліквідували командира батальйону бригади спецназу «АХМАТ»

Військовий із Чечні загинув на Курському напрямку. Фото: Апті Алаудінов Військовий із Чечні загинув на Курському напрямку. Фото: Апті Алаудінов

Українські військовослужбовці ліквідували російського окупанта із Чечні Бувайсара Умханова, він був командиром батальйону 4-ї бригади спецназу «АХМАТ» МО РФ. Це сталося 24 квітня на Курському напрямку. Про це підтвердили російські загарбники.

Першим про це написав командир формування Ахмат Апті Алаудінов. «Загинув наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позивний Тарзан», — йдеться у публікації.

Умханов був уродженцем станиці Гребенської Шовківського району Чеченської Республіки. 



Станом на 9 квітня Росія визнала, що під час повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 234 військові з Чечні.

Раніше ми писали, що син заступника голови ЦРУ Майкл Глосс загинув в Україні як солдат російської армії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
11:11
У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні
09:55
Міноборони РФ заявило про 70 збитих дронів над Кримом
23:00
Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт
19:46
Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»
17:17
У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору
16:58
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:54
В окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент
11:54
Європа дала зрозуміти США, що не визнає Крим російським — FТ
10:48
ДонДУ інтегрують до «Руху Перших» — менше навчання, більше пропаганди
10:47
У лікарні помер поранений місяць тому «військор» російського пропагандистського телеканалу
09:33
В окупованому Сіверськодонецьку не вистачає лікарів: в ОВА розповіли, що відомо про ситуацію з медициною
23:00
Головне за день: Переговори, які не відбулися. РФ атакувала автобус у Марганці
усі новини
17:00
ЗСУ просунулися на Покровському напрямі
16:34
Сили оборони ліквідували командира батальйону бригади спецназу «АХМАТ»
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
14:21
Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: є жертви та постраждалі
13:59
РФ завдала дев`ять ударів по Донеччині: парамедики надали допомогу людям
12:58
На Покровському напрямку військовослужбовці знищили російську РСЗВ «Ураган»
11:44
Під час переговорів Трампа з Зеленським в Італії мав бути присутнім Макрон
10:46
Армія РФ атакувала Донеччину за добу понад 30 разів: пошкоджено будинки
09:27
Нічна «шахедна» атака: ППО збила 57 дронів із 149
09:06
Вночі росіяни обстріляли дронами район залізничного вокзалу у Слов`янську
08:37
Четверо загиблих та 17 поранених внаслідок атак армії РФ за добу в Донецькій області
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
16:00
Генштаб ЗСУ спростував повідомлення Кремля про завершення боїв на Курщині
14:36
Війська РФ атакували Костянтинівку та Новоекономічне: є жертви
13:47
У Кремлі визнали, що війська КНДР беруть участь у боях в Курській області
12:57
У Росії підірвали автомобіль з інженерами, які працювали над створенням військової техніки
12:05
Трамп і Зеленський сьогодні поговорять у Римі
11:35
Сили оборони України збили 66 російських «Шахедів» за ніч
усі новини
ВІДЕО
На покровському напрямку морські піхотинці знищили реактивну систему залпового вогню Ураган. Фото: ОСУВ Хортиця На Покровському напрямку військовослужбовці знищили російську РСЗВ «Ураган»
27 квітня, 12:58
Переговори Зеленського та Трампа. Фото: Володимир Зеленський Під час переговорів Трампа з Зеленським в Італії мав бути присутнім Макрон
27 квітня, 11:44
Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця» Росія з початку року втратила понад 1000 танків. Скільки машин ЗСУ знищили на Донбасі та Харківщині
25 квітня, 19:08
Вантажівка РФ протаранила цивільний автомобіль. Фото: кадр із відео Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
25 квітня, 16:30
Назви окупованих міст України у переліку «Міст військової слави» поблизу Кремля. Фото: кадр із відео Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
25 квітня, 14:53
Момент вибуху. Фото: кадр із відео У Балашисі підірвали заступника начальника оперативного управління ГШ РФ
25 квітня, 13:23
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір