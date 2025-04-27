Сили оборони ліквідували командира батальйону бригади спецназу «АХМАТ»

Військовий із Чечні загинув на Курському напрямку. Фото: Апті Алаудінов

Українські військовослужбовці ліквідували російського окупанта із Чечні Бувайсара Умханова, він був командиром батальйону 4-ї бригади спецназу «АХМАТ» МО РФ. Це сталося 24 квітня на Курському напрямку. Про це підтвердили російські загарбники.



Першим про це написав командир формування Ахмат Апті Алаудінов. «Загинув наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позивний Тарзан», — йдеться у публікації.



Умханов був уродженцем станиці Гребенської Шовківського району Чеченської Республіки.





Станом на 9 квітня Росія визнала, що під час повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 234 військові з Чечні.



Раніше ми писали, що син заступника голови ЦРУ Майкл Глосс загинув в Україні як солдат російської армії.