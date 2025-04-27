ЗСУ просунулися на Покровському напрямі

ЗСУ просунулися під Покровськом.

Нещодавно українські війська просунулися на Покровському напрямі. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Миколаївки (південний схід від Покровська). Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).



Як зазначається, 25 і 26 квітня російські війська наступали на схід від Покровська в районі Проміня, Миролюбівки та Новоторецького, а також у напрямку Малинівки; на південний схід від Покровська в районі Лисівки та Даченського; та південно-західніше Покровська в районі Вдалого та Котліно.



Російські війська на Покровському напрямку рідко використовують бронетехніку, періодично використовують мотоцикли та електроскутери, а переважно проводять піші піхотні атаки на Покровському напрямку. Крім того, росіяни зазвичай проводять піхотні атаки групами від 1 до 15 осіб.



Раніше ми писали, що українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьку Донецької області.