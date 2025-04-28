За добу росіяни вбили 5 людей на Донеччині, ще 6 — поранено

ЗС РФ убили 5 мирних жителів Донеччини за добу. Фото: Донецька ОВА

27 квітня російські війська вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області: трьох у Костянтинівці та двох у Новоекономічному. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







«Ще шестеро людей в області за добу дістали поранення», - зазначив він.



За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) загинули 3 170 мирних жителів, ще 7 005 осіб дістали поранення.