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Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState

28 квітня 2025, 08:19

Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState

Російські військові окупували Надіївку на Донеччині. Карта DeepState Російські військові окупували Надіївку на Донеччині. Карта DeepState

Російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 27 квітня.

«Ворог окупував Надіївку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти бойових дій. Наразі Надіївка позначена червоним кольором — це означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Раніше повідомлялося, що українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показували, що ЗСУ просунулися у північно-західній та південно-західній частинах міста.

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