Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState

Російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 27 квітня.
«Ворог окупував Надіївку», — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до карти бойових дій. Наразі Надіївка позначена червоним кольором — це означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Раніше повідомлялося, що українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показували, що ЗСУ просунулися у північно-західній та південно-західній частинах міста.
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