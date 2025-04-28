Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState

Російські військові окупували Надіївку на Донеччині. Карта DeepState

Російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState увечері 27 квітня.

«Ворог окупував Надіївку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти бойових дій. Наразі Надіївка позначена червоним кольором — це означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Раніше повідомлялося, що українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показували, що ЗСУ просунулися у північно-західній та південно-західній частинах міста.