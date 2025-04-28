У Брянській області РФ дрони атакували завод військової мікроелектроніки — ЗМІ

Військовий завод у Брянській області Росії зазнав атаки безпілотників цієї ночі. Фото: соцмережі

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атаки на Брянську область Росії сьогодні вночі. Про це повідомляє місцева влада, передає видання ASTRA.

Постраждалу доправили до лікарні, написав губернатор Олександр Богомаз. Також він повідомив, що завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

Ряд російських та українських ЗМІ пишуть, що вночі атакували завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».

Востаннє безпілотники атакували цей завод у січні 2025 року.

За повідомленням Міністерства оборони РФ, за ніч сили ППО збили 102 українські безпілотники над регіоном.