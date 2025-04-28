У Дніпропетровській області через атаку дрона загинула людина

Увечері неділі, 27 квітня, внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку у Новопавлівській громаді Дніпропетровської області загинув 34-річний чоловік. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок удару БПЛА будинок спалахнув, а чоловік, який постраждав під час пожежі, помер дорогою до лікарні.
«Його везли до лікарні, щоби врятувати. Але, на жаль, дорогою життя його обірвалося. Травми виявилися надто важкими», — зазначив Лисак.
Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російська армія атакувала дронами Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів у Павлограді загинув чоловік та постраждала 14-річна дівчина.
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