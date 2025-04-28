Обстріл Запорізької області: перебої зі зв'язком і пошкоджені будинки

Унаслідок ворожого обстрілу в одній із громад Запорізької області частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Пошкоджено приватні будинки та прилеглі території. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше у Дніпропетровській області через атаку дрона загинув чоловік. Крім того, російські війська вбили п'ятьох мирних жителів Донецької області.