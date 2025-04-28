«Омега» знищила квадроцикл з окупантом на Донеччині

Скид на квадроцикл з окупантом. Фото: кадр із відео

Пілоти 2-го окремого загону ЦСП «Омега» Національної гвардії України продовжують виявляти й знищувати сили противника в Донецькій області. На опублікованому відео видно, як бійці виявили квадроцикл з окупантом і знищили його точним ударом.







Відео поширив інформаційний канал ЦСП «Омега» НГУ. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що за минулий тиждень гвардійці знищили 16 одиниць бронетехніки та 61 одиницю автомобільної техніки противника.



Крім того, вони завдали ураження по 55 бліндажах і скупченнях особового складу ворога та ліквідували 19 складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.