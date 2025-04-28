Населені пункти Донецької області 20 разів зазнали російських обстрілів минулої доби

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 20 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 28 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
Покровський район. У Новоекономічному Гродівської громади загинули 2 особи, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 приватних будинків. У Шаховому пошкоджено будинок та 2 нежитлові приміщення.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, 2 гаражі та господарську споруду; у Зарічному поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки та промзона. У Костянтинівці 3 людей загинуло та 5 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 23 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти та 2 автомобілі. У Степанівці Іллінівської громади пошкоджено будинок.
З лінії фронту евакуйовано 45 осіб, у тому числі 3 дитини, зазначив начальник ОВА.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях