Кремль активно готує фальшиві вибори на тимчасово окупованих територіях України під прикриттям святкування «перемоги». Про це повідомляє Центр національного спротиву.



У тимчасово окупованому Мелітополі стартував новий етап підготовки так званих «волонтерів» — формально до 80-річчя «перемоги», а фактично — для організації фальшивих виборів восени. Навчання відбувається на базі псевдо-«Міністерства молодіжної політики» для учасників «Міжнародного волонтерського корпусу».



Майбутніх «волонтерів» вчать проводити флешмоби, влаштовувати масовки, рахувати «потрібні» голоси й робити селфі з урнами.



Кремль формує мережу виконавців, які восени ходитимуть по домівках із бюлетенями, імітуючи «всенародну підтримку» під загрозою зброї: замість виборчих дільниць — блокпости, замість довіри — автомат під ребра.



ЦНС закликає жителів тимчасово окупованих територій повідомляти про «волонтерів» та організаторів через анонімний чат-бот.