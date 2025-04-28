В Україні Януковичу заочно додали ще 15 років позбавлення волі

Віктор Янукович заочно отримав ще один судовий вирок. Фото: Інтерфакс

Колишній президент України Віктор Янукович отримав заочно ще 15 років у справі про незаконне переправлення через держкордон та підбурювання до дезертирства. Про це повідомляє офіс Генпрокурора України.

Зазначається, що Подільський районний суд Києва визнав четвертого президента України Віктора Януковича винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон та підбурюванні до дезертирства. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Януковича звинуватили в тому, що 23 лютого 2014 року він, діючи у змові з колишнім головою Служби безпеки президента та представниками Росії, організував переправку не менше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців управління держохорони. Вони вилетіли на російських військових гелікоптерах до Краснодарського краю, а потім до Криму, звідки президента вивезли морським шляхом. Разом із ним виїхала частина співробітників держохорони.

Це другий вирок Януковичу в українському суді. У січні 2019 року його заочно засудили до 13 років за звинуваченням у держзраді.