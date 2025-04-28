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Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів

28 квітня 2025, 11:26

Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів

Оператори дронів відбили із полону російських окупантів трьох українських бійців. Ілюстративне фото Оператори дронів відбили із полону російських окупантів трьох українських бійців. Ілюстративне фото

На одній із дільниць фронту росіяни взяли в полон трьох бійців Сил оборони України. Їм на допомогу прийшли оператори дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їм разом удалося відбити полонених у противника. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники-оператори розвідувальних дронів виявили групу російських окупантів, які взяли в полон трьох українських воїнів. На оприлюднених кадрах видно, як 5 росіян ведуть трьох полонених українських захисників, а по ним влучно відпрацьовують українські дрони.

На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Водночас українські захисники відбили в окупантів побратимів.

«Злагоджені дії та ювелірні скидання українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій», — йдеться у повідомленні.

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