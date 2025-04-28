Українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів

Оператори дронів відбили із полону російських окупантів трьох українських бійців. Ілюстративне фото

На одній із дільниць фронту росіяни взяли в полон трьох бійців Сил оборони України. Їм на допомогу прийшли оператори дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їм разом удалося відбити полонених у противника. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники-оператори розвідувальних дронів виявили групу російських окупантів, які взяли в полон трьох українських воїнів. На оприлюднених кадрах видно, як 5 росіян ведуть трьох полонених українських захисників, а по ним влучно відпрацьовують українські дрони.

На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Водночас українські захисники відбили в окупантів побратимів.

«Злагоджені дії та ювелірні скидання українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій», — йдеться у повідомленні.