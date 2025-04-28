Черкаську область атакували понад 10 «Шахедів», є вибухи та дим

З самого ранку російська окупаційна армія випустила понад 10 БпЛА «Шахед» у бік Черкаської області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



За даними каналу «Труха.Черкаси», фіксувався проліт ворожих дронів на низькій висоті.



«Шість шахедів на півдні та заході від Сміли. Ще сім рухаються у бік Черкаської області через Кременчук», - йдеться у повідомленні.



Пізніше почали надходити повідомлення про вибухи. Голова Черкаської обласної військової адміністрації закликав мешканців залишатися в укриттях та не знімати роботу ППО на відео.



Після атаки в місті видно стовпи диму. За свідченнями очевидців, протягом хвилини пролунало три вибухи.