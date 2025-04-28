Путін подякував військовим із КНДР за допомогу в боях за Курську область

Кремль опублікував заяву Володимира Путіна, в якій він висловлює подяку північнокорейським військовим, які брали «активну участь» у звільненні Курської області.

«Віддаємо належне героїзму, високому рівню спеціальної підготовки та самовідданості корейських воїнів, які пліч-о-пліч з російськими бійцями захищали нашу Батьківщину як власну. Вони з честю і доблестю виконали свій обов'язок, покривши себе славою.

Російський народ ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу. Ми завжди шануватимемо корейських героїв, які віддали життя за Росію, за нашу спільну свободу, нарівні з російськими братами по зброї», — йдеться у заяві.

Напередодні Міноборони РФ вперше визнало участь північнокорейських солдатів у бойових діях у Курській області. Пізніше цю інформацію підтвердили і у КНДР.