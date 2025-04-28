Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів — Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «сигнал про готовність до прямих переговорів має виходити з Києва», але «поки що жодних дій Москва не бачить», передає ТАСС.

Відповідаючи на запитання про слова Дональда Трампа, який сказав, що Москві потрібно зупинитися з ударами по Києву, Пєсков сказав, що «були такі слова», але Володимир Путін неодноразово підтверджував готовність російської сторони до початку переговорів «без будь-яких попередніх умов».

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що діалог РФ та США щодо врегулювання в Україні продовжується.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: ТАСС

«Москва сподівається досягти взаємоприйнятних результатів», — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що міжнародне визнання Криму, «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей російськими є імперативом у врегулюванні.