ЗСУ втратили Су-27 під час відбиття атаки ворожих БпЛА

Пілот ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Вранці 28 квітня 2025 року під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ і відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА було втрачено винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомило Управління комунікацій Командування Повітряних Сил.



Причини інциденту встановлює спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу. Пілот встиг успішно катапультуватися, пошуково-рятувальна команда оперативно прибула на місце приземлення.



Льотчика доправлено до медичного закладу для діагностики. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Нагадаємо, від самого ранку російська окупаційна армія випустила понад 10 БпЛА «Шахед» у бік Черкаської області.