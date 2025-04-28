СБУ затримала таксиста з Краматорська за передачу координат мінних полів

Затриманий таксист. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Донецькій області ще одного агента російської військової розвідки. Ним виявився 41-річний таксист із Краматорська, який допомагав окупантам наступати на фронті та чекав повної окупації регіону. Про це повідомила пресслужба СБУ.



За даними слідства, агент передавав ворогу координати мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу лінії фронту. Під виглядом робочих поїздок він також фіксував вогневі позиції Сил оборони та напрямки руху українських колон.



Фігуранта затримали на початковому етапі розвідувальної діяльності, запобігши витоку секретних даних до російського ГРУ. За інформацією СБУ, він був завербований через заборонену в Україні російську соцмережу і після вербування підтримував зв'язок із бойовиком окупаційних угруповань РФ.



Під час обшуку в затриманого вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.