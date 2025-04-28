Путін анонсував перемир'я на три дні

Володимир Путін оголосив про перемир'я на три дні за десять днів до його початку. Фото: ТАСС

Кремль повідомив про рішення Володимира Путіна оголосити про нове перемир'я до Дня Перемоги. Вперше за час війни лідер Кремля оголосив про свої плани заздалегідь — більше ніж за тиждень до набрання чинності щодо запропонованого припинення вогню. Усі попередні рази російський президент оголошував перемир'я практично потфактум.

Згідно з повідомленням Кремля, Росія зупинить бойові дії з нуля годин з 7 на 8 травня і до нуля годин з 10 на 11 травня.

«Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад», — йдеться у публікації Кремля.

Повідомлення опубліковано вдень 28 квітня — за 10 днів до початку перемир'я. Це дозволяє обом сторонам заздалегідь підготуватися до припинення вогню.

Цей підхід помітно відрізняється від підходу, яким раніше керувався Кремль. Перше, різдвяне перемир'я у січні 2023 року, Кремль оголосив 5 січня о 18:05, а діяти воно почало менше ніж за добу, 6 січня о 12:00. Друге, великоднє перемир'я, Путін оголосив 19 квітня о 16:45, а діяти воно почало менш ніж через дві години після повідомлення про це — о 18:00 19 квітня.

В обох випадках перемир'я не призводило до повного згортання воєнних дій.

«Російська сторона в черговий раз заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами», — наголошується в повідомленні Кремля.

Оголошення Кремля про заплановане перемир'я відбулося на тлі трьох заяв Дональда Трампа із різкою критикою російського підходу до мирного врегулювання.