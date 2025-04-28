Костянтинівка: у «Новій пошті» лише два відділення працюють на прийом посилок

З 25 квітня у Костянтинівці Донецької області лише два відділення «Нової пошти» продовжують свою роботу.

Згідно з інформацією з офіційного сайту підприємства, здійснюється лише прийом посилок — відправляти їх із міста не можна.

«Повідомляємо, що з 25 квітня з технічних причин відділення №2 та №7 у місті Костянтинівка Донецької області здійснюють лише видачу посилок – відправлення не здійснюються», — йдеться на офіційному сайті підприємства.

Нагадаємо, що у Костянтинівці Донецької області останнім часом значно зросла кількість обстрілів з боку російської окупаційної армії. Так, вранці 27 квітня Костянтинівка потрапила під російський обстріл. Відомо, що троє цивільних загинули, ще четверо були поранені.