У Ростовській області РФ упіймали трьох російських бійців, які втекли з окупованої Горлівки — ЗМІ

Карта втечі російських бійців. Ілюстрація: ASTRA

Троє військових втекли з окупованої Горлівки, побоюючись за своє життя. Їх упіймали в Ростовській області РФ. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що 21 квітня на 34 км автодороги «Самбек — Матвєєв Курган» російські силовики зупинили таксі, в якому їхали троє чоловіків у військовій формі. Це були діючі військовослужбовці 74 мотострілецької штурмової бригади армії РФ: 23-річний Олексій М., 24-річчя Ігнатій Б. та 38-річний Володимир С. Зброї з ними не було.

Видання пише, що всі троє втекли з розташування частини 18 квітня. Чоловіки пояснили це тим, що боялися за своє життя.

Військових передали прикордонникам ФСБ. Їхня подальша доля невідома.