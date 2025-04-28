Росіяни авіабомбою та артилерією вдарили по Костянтинівці: у своєму будинку загинула людина

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

28 квітня у першій половині дня російські окупанти завдали ударів по місту Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Зафіксовані два влучання по місту з артилерії. Пошкоджені сім приватних будинків та лінія електромережі. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинула одна людина.



Пізніше удар авіабомбою ФАБ-250 пошкодив два виробничі цехи місцевого підприємства та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вранці 28 квітня армія РФ обстріляла селище Новоекономічне на Донеччині, внаслідок чого загинули три людини, серед них подружжя.