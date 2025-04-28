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Лавров назвав умови РФ для мирної угоди з Україною

28 квітня 2025, 21:04

Лавров назвав умови РФ для мирної угоди з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Позиція Росії щодо врегулювання війни добре відома. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, невступ України до НАТО, підтвердження свого нейтрального та позаблокового статусу – нібито «одна з двох основ» для остаточного і врегулювання війни, що відповідає інтересам безпеки Росії.

«Друга – це подолання наслідків правління сформованого в результаті «путчу» у лютому 2014 року «неонацистського режиму» у Києві, включаючи його дії щодо законодавчого та фізичного винищення всього російського – мови, ЗМІ, культури, традицій, канонічного православ'я. Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонщини та Запоріжжя», – сказав Лавров.

Голова російського МЗС вимагає, щоб усі зобов'язання Києва були юридично закріплені, мали механізми забезпечення та безстроковий характер.

«На порядку денному стоять завдання «демілітаризації» та «денацифікації» України, скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення «заморожених» на Заході російських активів. Ми також добиватимемося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їх окремих держав-членів на наших західних кордонах», – резюмував міністр.

Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін анонсував перемир'я на три дні.

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