«Снаряди зруйнували будинки на вулиці»: поліцейські під обстрілом евакуювали маму з сином із Костянтинівки

Евакуація літньої жінки з її сином із Костянтинівки. Фото: кадр із відео

З міста Костянтинівка Донецької області під час російського обстрілу поліцейські евакуювали літню жінку та її сина. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



У момент евакуації росіяни вдарили по місту з артилерії. Снаряди зруйнували будинки на вулиці поруч із місцем, звідки поліція забирала людей.



Попри атаки, поліцейські безпечно вивезли 87-річну немобільну жінку та її сина з-під вогню та передали їх представникам гуманітарної місії «Пролісок». Надалі волонтери доправили евакуйованих до Хмельницької області.

Нагадаємо, що 28 квітня росіяни авіабомбою та артилерією вдарили по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого у своєму будинку загинула людина.